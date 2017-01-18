Адаптивно сверстать простой одностраничник

Нужно сверстать одностраничник по следующим макетам:

https://drive.google.com/file/d/0Bz_EwVG6BQSIbjVHRU54X2k0bFk/view?usp=sharing

Требования к верстке стандартны:

Требования к качественной верстке стандартны, если вы опытный верстальщик, то все это знаете, но на всякий случай:

- 100% соответствие макету (не до пикселя, но учесть все отступы, интервалы, шрифты, выравнивания, в целом нужно понять логику дизайнера).

- Кроссбраузерность (все современные браузеры IE11, Opera, Firefox, Safari, Chrome).

- Полная резина - чтобы можно было тягать в любых разрешениях, с практически любым контентом, ничего не съезжало и не разваливалось, максимальная надежность верстки при любых разумных изменениях. Не должно ничего разваливаться, выпирать и т.п. Проверю сайт с разным контентом, в том числе в мобильных версиях (iPhone, Android, Windows Phone).

- Mobile-First: в мобильных версиях не должны грузиться те элементы, которых в ней нет.

- Максимально задействовать CSS: заливки, бекграунды и т.п. где возможно - на css (за исключением элементов, которые в будущем могут редактироваться, например, иконки преимуществ на главной, круглые иконки меню - это просто png).

- Картинки должны быть вырезаны аккуратно и ужаты при сохранении до минимального размера без визуального потери качества.

- Все активные элементы должны реагировать на наведение, в макете это предусмотрено, что забыли - пишите, сообщу.

- Проверка валидности и микроразметки, свести ошибки валидации к минимуму.

- Не должно быть иных очевидных ошибок верстки, смотрите https://habrahabr.ru/post/101464/

- Чек-лист: первые 6 пунктов отсюда: https://habrahabr.ru/post/114256/

При клике на кнопку "Банки партнеры" появляется окошко с логотипами банком, логотипы - кликабельны.

https://gyazo.com/4d5e6312d53fe439f835cdbf7ed2c49f

Если с кем раньше работал - плюс.

Бюджет небольшой, рассмотрю только заявки с вашей ценой.

Схема работы: обсуждение заказа, выбор исполнителем, оплата по факту Яндекс.Деньги или Вебмани.

По всем вопросам обращайтесь, не стесняйтесь.