Адаптивная верстка, HTML5,CSS3, JavaScript, jQuery, Bootsrap
Профессиональная верстка сайтовSkype: daniyil.vatahovych
E-mail: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Кроссбраузерность.
- Bootstrap 3.
- GulpJS.
- Написание простого, читабельного кода.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Реализация pixel perfect.
Работаю без выходных
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок - это принципиальный подход.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Доступные цены .
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney.
Skype: daniyil.vatahovych
E-mail: [email protected]
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
HTML
Спасибо за оперативно выполненную задачу.
Ответный отзыв
Рекомендую Владимира! Очень четкое ТЗ и своевременная оплата.
$20
10 баллов
8 лет назад
Даниил великолепно справился с поставленной задачей. Работа выполнена раньше срока. Контактировать с ним было очень просто, понимает суть задачи с полуслова. Результат превзошёл мои ожидания.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, с которым легко найти общий язык!
HTML-верстка
2 отзыва
$2.5/час
от $15от 1 дня
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