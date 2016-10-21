danil_vatahovych

Даниил Ватагович danil_vatahovych

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Адаптивная верстка, HTML5,CSS3, JavaScript, jQuery, Bootsrap

  Профессиональная верстка сайтов 

Skype: daniyil.vatahovych

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Кроссбраузерность.
  • Bootstrap 3.
  • GulpJS.
  • Написание простого, читабельного кода.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Реализация pixel perfect.
Время работы:

Работаю без выходных

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это принципиальный подход.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Доступные цены .
  • Постоянный контакт.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Если Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

Skype: daniyil.vatahovych

E-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков

liveforlife
Владимир 
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сверстать html-банер
HTML
Спасибо за оперативно выполненную задачу.
Рекомендую Владимира! Очень четкое ТЗ и своевременная оплата.
Ответный отзыв
guest_14747090415875
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Доработать сайт
Даниил великолепно справился с поставленной задачей. Работа выполнена раньше срока. Контактировать с ним было очень просто, понимает суть задачи с полуслова. Результат превзошёл мои ожидания.
Ответственный заказчик, с которым легко найти общий язык!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$2.5/час
от $15от 1 дня
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