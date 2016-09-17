Ar_Maniyak

Добрый день! Очень нуждаюсь в помощи по доработке сайта для вывода новостей/статей с миниатюрами. Вот ссылки на страницы, где нужно доработать вывод: 1) Здесь они отображаются вообще без миниатюр; 2) А ЗДЕСЬ выводится с миниатюрой ...