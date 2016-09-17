Ar_Maniyak

Нужно в короткие сроки сделать рерайт текстов на следующие темы: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИКИСБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВАрхитектурная подсветкаВидеонаблюдениеЭлектромонтажные работыУмный домНаписать текста нужно в течение 5-7 дней. Длинна текстов не должна превышать 3000 символов. Уникальность проверяем на text.ru (не менее ...
- Рерайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно сделать верстку полиграфии по теме: установка, доставка, рассрочка, акции. Баннеры должны доносить до клиентов, что это федеральная сеть. Так же нужно придумать дизайн стикеров: распродажа, акция, новинки. Подумать над дизайном пакета и ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. На постоянной основе требуется дизайнер. Для начала нужно придумать дизайн баннеров по теме: установка, доставка, рассрочка. Баннеры должны доносить до клиентов, что это федеральная сеть. Так же нужно придумать дизайн стикеров: распродажа, акция, ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Очень нуждаюсь в помощи по доработке сайта для вывода новостей/статей с миниатюрами. Вот ссылки на страницы, где нужно доработать вывод: 1) Здесь они отображаются вообще без миниатюр; 2) А ЗДЕСЬ выводится с миниатюрой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется написание (для начала) 6 СЕО-статей на сайт интернет-магазина продажи букетов цветов. Обязательна уникальность не ниже 90% по текст.ру или адвего Тематика: Продажа цветов. Регион: Саратов и область. Объем статьи 2000-2500. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть САЙТ, на котором нужно разместить текста (детально !на каких страницах! будет выслано в ТЗ с ключевиками). Собственно вы можете ознакомиться с главной страницей, там короткие текста, их нужно будет переделать в красивые текста с ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад