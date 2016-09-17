Ar_Maniyak

Артём Ar_Maniyak

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен рерайт текстов по тематике "Электромонтаж"

    Нужно в короткие сроки сделать рерайт текстов на следующие темы: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИКИ﻿СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ﻿Архитектурная подсветка﻿Видеонаблюдение﻿Электромонтажные работы﻿Умный дом﻿Написать текста нужно в течение 5-7 дней. Длинна текстов не должна превышать 3000 символов. Уникальность проверяем на text.ru (не менее ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка полиграфии.

    Добрый день. Нужно сделать верстку полиграфии по теме: установка, доставка, рассрочка, акции. Баннеры должны доносить до клиентов, что это федеральная сеть. Так же нужно придумать дизайн стикеров: распродажа, акция, новинки. Подумать над дизайном пакета и ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать дизайн баннеров.

    Добрый день. На постоянной основе требуется дизайнер. Для начала нужно придумать дизайн баннеров по теме: установка, доставка, рассрочка. Баннеры должны доносить до клиентов, что это федеральная сеть. Так же нужно придумать дизайн стикеров: распродажа, акция, ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать вывод новостей/статей с миниатюрами на wordpress

    Добрый день! Очень нуждаюсь в помощи по доработке сайта для вывода новостей/статей с миниатюрами. Вот ссылки на страницы, где нужно доработать вывод: 1) Здесь они отображаются вообще без миниатюр; 2) А ЗДЕСЬ  выводится с миниатюрой ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Составить описания пунктов меню (категорий) для цветочного магазина

    Требуется написание (для начала) 6 СЕО-статей на сайт интернет-магазина продажи букетов цветов. Обязательна уникальность не ниже 90% по текст.ру или адвего Тематика: Продажа цветов. Регион: Саратов и область. Объем статьи 2000-2500. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Текст для сайта компьютерной тематики

    Есть САЙТ, на котором нужно разместить текста (детально !на каких страницах! будет выслано в ТЗ с ключевиками). Собственно вы можете ознакомиться с главной страницей, там короткие текста, их нужно будет переделать в красивые текста с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Доработать вывод новостей/статей с миниатюрами на wordpress
WordPress
Понятное ТЗ, моментальная оплата.
Быстро и качественно! Рекомендую )
Ответный отзыв
evsokolova
Евгения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Составить описания пунктов меню (категорий) для цветочного магазина
Хороший заказчик, рекомендую.
Хороший исполнитель. Всё написано согласно ТЗ. Рекомендую )
Ответный отзыв
korotovskihe
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Текст для сайта компьютерной тематики
Отличный заказчик! Рекомендую!
Собственно работаем сейчас с Евгением! Заполняем сайт http://www.itsaratov.ru Текста приятно читать. Делает всё по ТЗ. В целом могу рекомендовать этого человека как грамотного копирайтера, который понимает, о чем пишет. Контент при проверке уникален на 90+. Так держать )
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