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Анна Каплиенко
Kapl
Kapl
37 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
1 отзыв
С удовольствием работаю с текстами (копирайтинг, рерайтинг). Цена договорная!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Юрий
naoky
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
69 отзывов
(-1)
$5
10 баллов
9 лет назад
Копирайтинг с ключами на разные темы
Рекомендую Анну, как грамотного и пунктуального копирайтера!
Благодарю за сотрудничество! Юрий отличный и порядочный заказчик!
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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