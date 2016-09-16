Kapl

Анна Каплиенко Kapl

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

С удовольствием работаю с текстами (копирайтинг, рерайтинг). Цена договорная!

Отзывы заказчиков

naoky
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Копирайтинг с ключами на разные темы
Рекомендую Анну, как грамотного и пунктуального копирайтера!
Благодарю за сотрудничество! Юрий отличный и порядочный заказчик!
Ответный отзыв