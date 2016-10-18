Сертифицированный копирайтер-лингвист к Вашим услугам! [Smart Text]
Нужен продающий текст для бизнеса либо информационная статья? Не знаете, к кому обратиться? На бирже сотни предложений и выбрать добросовестного исполнителя действительно трудно.
Почему же именно я?
- Ваши задачи решает дипломированный филолог-лингвист - Вы получаете "начищенный до блеска" текст без ошибок и помарок.
- Сертифицированный эксперт в области продающих текстов Школы статейного бизнеса Textunique.
- Автор свыше 100 текстов для самых разных сфер бизнеса: от образовательной до рынка сжигания топлива.
- Со мной постоянно сотрудничают такие компании как Puzzle English, Bombadeal, Love and Carry, WebLife.
- Четкое соблюдение сроков.
- Профессиональные рекомендации по оформлению текста на сайте.
- Коррекцию текста в случае необходимости.
- Твердое "нет" модели "Написали - Заплатили - Распрощались". 100% поддержка после сдачи работы, даже если прошло полгода.
- Персональные привилегии для постоянного клиента.
- Бесплатный аудит любого Вашего текста - голосом в скайпе или в формате скринкаста.
- 15% скидку постоянному клиенту - после 3-го заказа.
- Я глубоко прорабатываю целевую аудиторию, которая покупает у Вас продукт.
- Формирую сильные выгоды.
- Разрабатываю уникальное торговое предложение, которое отличает Вас от конкурентов.
- Создаю виртуального ассистента в виде текста - он продает, а не информирует.
- Разрабатываю эффективный призыв к действию.
- "Воды" - бессмысленного контента, который "засоряет" текст.
- "Длинных простыней", которые даже не хочется читать.
- Простого переписывания: если текст не уникальный - 100% гарантия возврата денег.
Чего я не делаю:
- Не берусь за супер срочные заказы, которые должны быть готовы через час или еще вчера - за такое время качественный текст подготовить НЕВОЗМОЖНО.
- Не пишу тексты с целью "чтобы что-нибудь просто разместить".
Как еще со мной можно быстро связаться:
1. ВК: https://vk.com/veron_91_777
2. Фейсбук: https://www.facebook.com/veronika.onopriyenko
3. E-mail: [email protected]
До встречи, буду рада сотрудничеству!
Примеры работ скидываю лично!
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
9 лет назад
Решила работать с Вероникой больше интуитивно, понравился "огонек" к работе. Грамотность и слог на высоте. Быстро вникла во все тонкости веб-райтинга и с большим трудолюбием относится к поставленным задачам. Очень довольна сотрудничеством, рекомендую!
Ответный отзыв
С такими руководителями, как Алина, мне работать ещё не приходилось! Помогла разобраться в специфике работы, всегда на связи, критика конструктивная и "по делу", оплата в срок. Профессионал своего дела, заряжает позитивом, как человек - вообще супер! Так что рекомендую!