Arven

Вероника Arven

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Сертифицированный копирайтер-лингвист к Вашим услугам! [Smart Text]

Нужен продающий текст для бизнеса либо информационная статья? Не знаете, к кому обратиться? На бирже сотни предложений и выбрать добросовестного исполнителя действительно трудно. 

Почему же именно я? 

  • Ваши задачи решает дипломированный филолог-лингвист - Вы получаете "начищенный до блеска" текст без ошибок и помарок.
  • Сертифицированный эксперт в области продающих текстов Школы статейного бизнеса Textunique.
  • Автор свыше 100 текстов для самых разных сфер бизнеса: от образовательной до рынка сжигания топлива.
  • Со мной постоянно сотрудничают такие компании как Puzzle English, Bombadeal, Love and Carry, WebLife. 
Я гарантирую: 

  • Четкое соблюдение сроков.
  • Профессиональные рекомендации по оформлению текста на сайте.
  • Коррекцию текста в случае необходимости.
  • Твердое "нет" модели "Написали - Заплатили - Распрощались". 100% поддержка после сдачи работы, даже если прошло полгода.
  • Персональные привилегии для постоянного клиента.
+ В качестве бонуса Вы получаете: 

  • Бесплатный аудит любого Вашего текста - голосом в скайпе или в формате скринкаста.
  • 15% скидку постоянному клиенту - после 3-го заказа.
Если Вам нужен продающий текст, будьте уверены в том, что: 

  • Я глубоко прорабатываю целевую аудиторию, которая покупает у Вас продукт.
  • Формирую сильные выгоды.
  • Разрабатываю уникальное торговое предложение, которое отличает Вас от конкурентов.
  • Создаю виртуального ассистента в виде текста - он продает, а не информирует.
  • Разрабатываю эффективный призыв к действию.
Если Вам нужен информационный текст, в нем не будет: 

  • "Воды" - бессмысленного контента, который "засоряет" текст.
  • "Длинных простыней", которые даже не хочется читать.
  • Простого переписывания: если текст не уникальный - 100% гарантия возврата денег.
Только живой, интересный текст, который полностью справляется со своей задачей - информирует, раскрывает тему, заставляет посетителя дольше задерживаться на сайте, совершать нужное Вам целевое действие. 

Чего я не делаю: 

  • Не берусь за супер срочные заказы, которые должны быть готовы через час или еще вчера - за такое время качественный текст подготовить НЕВОЗМОЖНО.
  • Не пишу тексты с целью "чтобы что-нибудь просто разместить".
Если все еще сомневаетесь в том, хороший ли я специалист, добавляйтесь в скайп veronika77762 и я проведу для Вас бесплатную консультацию по усилению любого Вашего текста на сайте! 

Как еще со мной можно быстро связаться: 

1. ВК: https://vk.com/veron_91_777

2. Фейсбук: https://www.facebook.com/veronika.onopriyenko

3. E-mail: [email protected]

До встречи, буду рада сотрудничеству!

Примеры работ скидываю лично!

Отзывы заказчиков

promo81
Алина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва
$150
10 баллов
9 лет назад
Требуется автор информационных текстов
Решила работать с Вероникой больше интуитивно, понравился "огонек" к работе. Грамотность и слог на высоте. Быстро вникла во все тонкости веб-райтинга и с большим трудолюбием относится к поставленным задачам. Очень довольна сотрудничеством, рекомендую!
С такими руководителями, как Алина, мне работать ещё не приходилось! Помогла разобраться в специфике работы, всегда на связи, критика конструктивная и "по делу", оплата в срок. Профессионал своего дела, заряжает позитивом, как человек - вообще супер! Так что рекомендую!
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