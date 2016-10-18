Сертифицированный копирайтер-лингвист к Вашим услугам! [Smart Text]

Нужен продающий текст для бизнеса либо информационная статья? Не знаете, к кому обратиться? На бирже сотни предложений и выбрать добросовестного исполнителя действительно трудно.

Почему же именно я?

Ваши задачи решает дипломированный филолог-лингвист - Вы получаете "начищенный до блеска" текст без ошибок и помарок.

Сертифицированный эксперт в области продающих текстов Школы статейного бизнеса Textunique.

Автор свыше 100 текстов для самых разных сфер бизнеса: от образовательной до рынка сжигания топлива.

Со мной постоянно сотрудничают такие компании как Puzzle English, Bombadeal, Love and Carry, WebLife.

Четкое соблюдение сроков.

Профессиональные рекомендации по оформлению текста на сайте.

Коррекцию текста в случае необходимости.

Твердое "нет" модели "Написали - Заплатили - Распрощались". 100% поддержка после сдачи работы, даже если прошло полгода.

Персональные привилегии для постоянного клиента.

В качествеВы получаете:

Бесплатный аудит любого Вашего текста - голосом в скайпе или в формате скринкаста.

аудит любого Вашего текста - голосом в скайпе или в формате скринкаста. 15% скидку постоянному клиенту - после 3-го заказа.

Если Вам нужен, будьте уверены в том, что:

Я глубоко прорабатываю целевую аудиторию, которая покупает у Вас продукт.

Формирую сильные выгоды.

Разрабатываю уникальное торговое предложение, которое отличает Вас от конкурентов.

Создаю виртуального ассистента в виде текста - он продает, а не информирует.

Разрабатываю эффективный призыв к действию.

Если Вам нужен, в нем

"Воды" - бессмысленного контента, который "засоряет" текст.

"Длинных простыней", которые даже не хочется читать.

Простого переписывания: если текст не уникальный - 100% гарантия возврата денег.

Чего я не делаю:

Не берусь за супер срочные заказы, которые должны быть готовы через час или еще вчера - за такое время качественный текст подготовить НЕВОЗМОЖНО.

Не пишу тексты с целью "чтобы что-нибудь просто разместить".

Если все еще сомневаетесь в том, хороший ли я специалист, добавляйтесь в скайпи я проведу для Васпо усилению любого Вашего текста на сайте!

Как еще со мной можно быстро связаться:

1. ВК: https://vk.com/veron_91_777

2. Фейсбук: https://www.facebook.com/veronika.onopriyenko

3. E-mail: [email protected]

До встречи, буду рада сотрудничеству!

Примеры работ скидываю лично!