Здравствуйте друзья, ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи. Цена 25 руб за тыс зн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составить описания товарных категорий Интернет-магазина. Исходный текст, подробности и прочее — исполнителю.
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