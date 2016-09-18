Описания товарных категорий

Для создаваемого сайта по строительству в Крыму нужна качественная статья на 5-6 тыс. знаков. Опорные тезисы есть, под них нужно подобрать примеры и сделать примерные расчеты окупаемости вложений по разным категориям недвижимости (коттеджи из бруса, ...