Описания товарных категорий

КопирайтингЗавершен1 заявка133 просмотра
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Нужно составить описания товарных категорий Интернет-магазина. Исходный текст, подробности и прочее — исполнителю.

7 лет назад
gi-stassy
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Arrow57
Алина 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$30
2 дня
Мне нравится работать с Алиной. Быстро вникает в суть задачи, быстро показывает результат, быстро вносит правки (которые, как правило, незначительны). Будем работать еще, спасибо!
Спасибо Анастасии, приятный заказчик, оплата в срок, всегда на связи! Рекомендую Анастасию!
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