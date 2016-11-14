Написать статью на тему "Спорт"

$8
КопирайтингЗавершен1 заявка328 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Алексей добрый день (статью про косметику отдал девушке),

1) Необходимо написать продающую, СЕО оптимизированную статью. Статья должна выглядеть и читаться как для людей. Статья должна побуждать к действию, т.е. к переходу по ссылкам которые будут размещены в статье. Трафик будет идти сюда: http://fashion-gooods.ru/ab-gymnic1c/?ref=61405&lnk=1064552&s=birja-vk.com, только не стоит привязывать статью к определенным людям. Избегайте слов наподобие "купить".  Места где необходимо вставить ссылки выделить жирным шрифтом.

2) Тематика статьи "Спорт". Основные ключевые слова: пояс для похудения, ab gymnic. Дополнительно ключевое слово: пояс для похудения ab gymnic. Количество ключевых слов оптимальное на ваше усмотрение. Статья хоть и СЕО, но должна легко читаться. Ключевые слова разбавить, по возможности, склонением либо перестановкой слов. Ключевые слова выделить. 

3) Размер статьи 3,5-4 тыс. знаков без пробелов (но зависит от завершенности мысли).

4) Статья должна содержать вводную часть, основную часть и заключение. Основную часть разбить на подразделы с подзаголовками, в подзаголовки необходимо включить ключевые слова. Подразделы для основной части можно позаимствовать здесь (кроме отзывов): http://tops-blogs.ru/ab-gymnic/http://tops-blogs.ru/ab-gymnic1/.

5) Заголовок статьи развернутый, раскрывающий суть статьи и привлекающий внимание. В начало заголовка необходимо включить ключевые слова.

6) Если что-то непонятно или с чем-то не согласны пишите. Я буду недоступен с 22 по 27 сентября поэтому может быть небольшая задержка с приемкой с моей стороны.

7 лет назад
swmt
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$7
2 дня
Статья написана в срок, качественно и согласно техническому заданию.
Все отлично. Как и всегда, когда сотрудничаем с Александром - это идеальный заказчик!
  • Похожие заказы

  • Автор текста околомедицинской тематики

    $3

    Это заказ по написанию текста для околомедицинских интернет-проектов. Стиль статьи информационный (не продающие тексты, не наука), от автора требуется умение толково раскрыть тему, грамотность и хороший стиль, пунктуальность в оформлении и сдаче, работа с СЕО. Условия ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статьи по застройщикам

    Необходимо по предоставленному мной списку компаний-застройщиков написать небольшие описания от 1000 до 3500 ЗБП с уникальностью от 89-100% к компаниям и жилым комплексам. Информацию брать  либо с официального сайта компании, либо из иных источников в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать УТП под продукт

    $7

    День добрый! Нужен копирайтер который напишет улетное УТП под продукт ! Прошу откликнуться тем кто занимался уже подобными вещами )))) Пишите поработаем ! P.s предоставлю описание продукта , свойства , состав и для кого !

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты на сайт

    Пожалуйста ознакомтесь в ТЗ и указывайте цены и сроки Необходимо написать отдельные тексты для каждого ключевого запроса (каждый ключевой запрос – это отдельный подраздел сайта). ТЗ в приложении

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Качественная статья с примерами и расчетами по строительству в Крыму

    $30

    Для создаваемого сайта по строительству в Крыму нужна качественная статья на 5-6 тыс. знаков. Опорные тезисы есть, под них нужно подобрать примеры и сделать примерные расчеты окупаемости вложений по разным категориям недвижимости (коттеджи из бруса, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Текстовая оптимизация 13 страниц сайта

    Улучшить тексты, уникальность, продажность для лучшего ранжирования в ПС. Страницы: http://capmex.ru/kupit-vorota-sektsionnye.html http://capmex.ru/kupit-vorota-otkatnye.html http://capmex.ru/kupit-vorota-rulonnye.html http://capmex.ru/kupit-vorota-raspashnye.html http://capmex.ru/kupit-komplekty-svoimi-rukami.html http://capmex.ru/kupit-avtomaticheskiy-shlagbaum-vo-dvor.html http://capmex.ru/kupit-rolstavni-tsena.html http://capmex.ru/kupit-turnikety-tsena.html http://capmex.ru/kupit-protivopozharnye-dvery-tsena.html http://capmex.ru/kupit-dveri-vhodnye-tsena.html http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot.html http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-otkatnyh-vorot.html http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-sektsyonnyh-vorot.html

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автор текста околомедицинской тематики

    $3

    Это заказ по написанию текста для околомедицинских интернет-проектов. Стиль статьи информационный (не продающие тексты, не наука), от автора требуется умение толково раскрыть тему, грамотность и хороший стиль, пунктуальность в оформлении и сдаче, работа с СЕО.   Условия ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад