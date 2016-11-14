Написать статью на тему "Спорт"

Алексей добрый день (статью про косметику отдал девушке),

1) Необходимо написать продающую, СЕО оптимизированную статью. Статья должна выглядеть и читаться как для людей. Статья должна побуждать к действию, т.е. к переходу по ссылкам которые будут размещены в статье. Трафик будет идти сюда: http://fashion-gooods.ru/ab-gymnic1c/?ref=61405&lnk=1064552&s=birja-vk.com, только не стоит привязывать статью к определенным людям. Избегайте слов наподобие "купить". Места где необходимо вставить ссылки выделить жирным шрифтом.

2) Тематика статьи "Спорт". Основные ключевые слова: пояс для похудения, ab gymnic. Дополнительно ключевое слово: пояс для похудения ab gymnic. Количество ключевых слов оптимальное на ваше усмотрение. Статья хоть и СЕО, но должна легко читаться. Ключевые слова разбавить, по возможности, склонением либо перестановкой слов. Ключевые слова выделить.

3) Размер статьи 3,5-4 тыс. знаков без пробелов (но зависит от завершенности мысли).

4) Статья должна содержать вводную часть, основную часть и заключение. Основную часть разбить на подразделы с подзаголовками, в подзаголовки необходимо включить ключевые слова. Подразделы для основной части можно позаимствовать здесь (кроме отзывов): http://tops-blogs.ru/ab-gymnic/, http://tops-blogs.ru/ab-gymnic1/.

5) Заголовок статьи развернутый, раскрывающий суть статьи и привлекающий внимание. В начало заголовка необходимо включить ключевые слова.

6) Если что-то непонятно или с чем-то не согласны пишите. Я буду недоступен с 22 по 27 сентября поэтому может быть небольшая задержка с приемкой с моей стороны.