Проверить все статьи на сайте на уникальность

Нужен человек для разового наполнения сайта новостями, в течении трех месяцев. Тематика: городские новости, что бы была лучше понятна тематика - посмотрите сайт, портал 23kvartiri.ru Задача - уметь искать источники новостей и быстро делать из них интересные новости. Пожалуйста ...