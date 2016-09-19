Проверить все статьи на сайте на уникальность

КопирайтингЗакрыт31 заявка355 просмотров
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Здравствуйте. Нужно проверить все сайты на сайте их 6 000 штук. 

Не разом все. А каждую статью по 1. И сформировать отчет с уникальностью каждой статьи. 

Коллеги напишите цену пожалуйста и сроки. 

7 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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