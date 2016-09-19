Проверить все статьи на сайте на уникальность

Для сайта интернет-магазина постельного белья требуется на постоянной основе менеджер контента. Задачи:1) создание еженедельных новостей на сайте 2) еженедельное размещение новостей в двух соц сетях (ВК, instagram) 3) разработка текста и оформления для рекламных рассылок ...
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Здравствуйте. Нужно проверить все сайты на сайте их 6 000 штук.
Не разом все. А каждую статью по 1. И сформировать отчет с уникальностью каждой статьи.
Коллеги напишите цену пожалуйста и сроки.
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