Написать 5-10 статей

Здраствуйте уважаемые эксперты. Требуется сделать инфографику для статьи "Как правильно купать малыша с кругом на шее", по материалу: https://goo.gl/DtF2rN Это должна быть оригинальная инструкция, что бы молодые и папы и мамы могли с легкостью разобраться в тонкостях процедуры ...