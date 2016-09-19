Поиск и написание новостей (ньюсмейкер)

Нужен человек для разового наполнения сайта новостями, в течении трех месяцев.

Тематика: городские новости, что бы была лучше понятна тематика - посмотрите сайт, портал 23kvartiri.ru

Задача - уметь искать источники новостей и быстро делать из них интересные новости.

Пожалуйста в заявке укажите

1. Какой опыт у вас есть в данном правлении

2. Какие способы поиска новостей вы знаете/умеете и считаете актуальными на данный момент

3. Стоимость вашей работы