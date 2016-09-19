Требуется 20 текстов

нужно сделать отложенный посты на месяц. Начало постов с 1 октября и до 31 октября. На тему о кредитах. На видео показано [url=https://www.youtube.com/watch?v=DUTXEPK4Arw]https://www.youtube.com/watch?v=DUTXEPK4Arw[/url] - Как правильно делать посты в Вконтакте. Стена. Продвижение, раскрутка [url=https://www.youtube.com/watch?v=LX4AlV2fN8o]https://www.youtube.com/watch?v=LX4AlV2fN8o[/url] - Урок 5 Как правильно делать ...