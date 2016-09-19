Написать C# сниппет для zennoposter

Необходимо написать C# сниппет:

Средствами C# необходимо взять все значения из столбца таблицы test.xlsx и положить их в список в список. Далее сравнить полученный список с идеальным списком. На выходе должны остаться значения, которые есть в полученном списке, но отсутствуют в идеальном списке.

В таблицу result.xlsx необходимо записать оставшиеся после сравнения значения. Они должны попасть в столбец с тем же номером, что и столбец стартовой таблицы.

Сниппет будет использован в zennoposter.