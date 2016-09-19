Написать C# сниппет для zennoposter

Доработка дилерского торгового веб портала (Python, Django) . Доработка механизмов в программах 1С7 и 1С8 Бухгалтерия.
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Необходимо написать C# сниппет:
Средствами C# необходимо взять все значения из столбца таблицы test.xlsx и положить их в список в список. Далее сравнить полученный список с идеальным списком. На выходе должны остаться значения, которые есть в полученном списке, но отсутствуют в идеальном списке.
В таблицу result.xlsx необходимо записать оставшиеся после сравнения значения. Они должны попасть в столбец с тем же номером, что и столбец стартовой таблицы.
Сниппет будет использован в zennoposter.
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