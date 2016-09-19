Написать C# сниппет для zennoposter

Прикладное ПОЗавершен4 заявки364 просмотра
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Необходимо написать C# сниппет:

Средствами C# необходимо взять все значения из столбца таблицы test.xlsx и положить их в список в список. Далее сравнить полученный список с идеальным списком. На выходе должны остаться значения, которые есть в полученном списке, но отсутствуют в идеальном списке.

В таблицу result.xlsx необходимо записать оставшиеся после сравнения значения. Они должны попасть в столбец с тем же номером, что и столбец стартовой таблицы. 

Сниппет будет использован в zennoposter. 

7 лет назад
Tankward
Сергей 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AsValeO
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$23
1 день
Никогда не писал отзывы на все 5 :) Тут не могу написать другой. Задание выполнено. Из-за моей сборки винды/офиса не пошло. Валентин предложил забрать деньги, но в итоге после переустановки глючной версии все заработало. Никакой паники исполнитель не разводил несмотря на то, что я не давал фидбек 3 дня. в общем обязательно обращусь еще. Рекомендую данного исполнителя как ответственного и порядочного человека.
Рекомендую работать с Сергеем!