Прасер отзывов с Tripadvisor

Нужен скрипт на питоне или php запускаемый в cgi/cli, украшалки для браузера не нужны

Парсим не весь сайт, а а только отзывы по одной ссылке.

Ссылка вида

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274707-d3926306-Reviews-Prague_E_bike_tours_and_E_bike_rental-Prague_Bohemia.html

по ней можно увидеть что там

>78 Reviews from our TripAdvisor Community

вот их надо прочитать и сохранить в mysql бд

Сохраняем все доступные поля из ревью, включая данныйе юзера, написавшего ревью юзера.

Аватарку юзера загружаем в папку "аватарки".

Даты вида >6 days ago переводим в нормальные.

На решение задачи неделя, но если сдадите завтра то и оплата завтра.

Оплата после сдачи проекта WMR или Paypal по курсу ЦБРФ по вашму выбору.

Предоплаты нет. У кого сомнения смотрите в мою карму.