Изменить код на делфи

Нужен скрипт на питоне или php запускаемый в cgi/cli, украшалки для браузера не нужны Парсим не весь сайт, а а только отзывы по одной ссылке. Ссылка вида https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274707-d3926306-Reviews-Prague_E_bike_tours_and_E_bike_rental-Prague_Bohemia.html по ней можно увидеть что там >78 Reviews from our ...