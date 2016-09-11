Изменить код на делфи

Ищу программиста или команду программистов для разработки на Java / Javascript. Речь идет о создании Oнлайн кассовой программы. [list=1][*]Архитектура микросервисы[*]язык программирования Java/ Javascript.[*]Мультиклиентность ( Мульти-aрендность ). [/list] Определения:[list][*]Клиент- Фирма[*]Пользователь - работник фирмы.[*]Заказчик - покупатель услуг у фирмы.[*]Распространитель - пользователь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект на делфи, работающий с VK. Но они на той недели что-то поменяли и программка не работает как нужно.
Подробности опишу в личной переписке
- Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Существует алгоритм составления ТЗ копирайтеру. Подробно описан по этой ссылке http://seocillin.ru/copywriter/#how_to Необходимо написать скрипт или программу для анализа поисковой выдачи и последующего составления ТЗ копирайтеру. Формат файла - Excel. Пример файла вышлю. Жду Ваших предложений ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть генератор exe приложений, который создает установщики chrome расширений. Однако на данный момент после запуска exe, chrome браузер требует пользователя нажать подтверждение установки. Что необходимо: Доработать генератор таким образом, что бы происходила полная установка расширения, т.е. у пользователя ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать аналог программы Xenu ([url=http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html]http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html[/url]) для сканирования сайта и поиска всех его страниц с получением информации по содержимому каждой страницы (title, description, h1, картинки, внешние и внутренние ссылки и т.п.). Среда разработки: Delphi ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен скрипт на питоне или php запускаемый в cgi/cli, украшалки для браузера не нужны Парсим не весь сайт, а а только отзывы по одной ссылке. Ссылка вида https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274707-d3926306-Reviews-Prague_E_bike_tours_and_E_bike_rental-Prague_Bohemia.html по ней можно увидеть что там >78 Reviews from our ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется разработать несложное ПО для работы с конторой Fonbet. По платформе либо веб-версия, либо ios версия. Выслушаю советы разработчиков. Подробности при личном общении. Оставляйте свои контакты: почту или скайп. Оплата достойная, в дальнейшем потребуется расширение функционала ПО. P.S. Защита ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Excel формула расчета диапозона дается поля 50000 90000 99000 100000 151000 200000 необходимо составить формулу, которая будет делать во втором столбце результат: 50000= 1-50 (тыс) 90000=51-100 (тыс) 100000=51-100 (тыс) 110000=101-150 (тыс) 110001=101-150 (тыс) и так далее 151-200 ипр.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна программа\расширение для браузера, мониторящее изменение цен в интернет-магазине и отсылающее уведомление типа: ссылка на товар - с какой на какую цена изменилась. Более подробно можем обсудить ТЗ с исполнителем.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать свечение вокруг формы (т.н. эффект Glow). Задание выполнить на основе приложенного тестового проекта. Ключевые особенности: форма не имеет стандартного заголовка окна и границ, форма может изменять свой размер, форма имеет возможность перемещения по экрану. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад