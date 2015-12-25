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Евгений Возиян
VazikMd
VazikMd
36 лет
Молдова
/
Кишинев
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
год назад
1 отзыв
Веб-программирование, ModX
Веб-программирование, ModX, PHP.
Martin LightJockey, Python
PHP
Python
MODX
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Антонина
Ssanuch
44 года
Украина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
22 отзыва
$15
10 баллов
8 лет назад
Доработать форму заказа с калькулятором на MODX
Рекомендую. Работа была выполнена качественно и в сроки!
Рекомендую, претензий к заказчику нет. Оплата в срок
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Отзывы заказчиков
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