VazikMd

Евгений Возиян VazikMd

 
36 летМолдова/Кишинев
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-программирование, ModX

Веб-программирование, ModX, PHP. 

Martin LightJockey, Python

PHPPythonMODX
Отзывы заказчиков
Ssanuch
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Доработать форму заказа с калькулятором на MODX
Рекомендую. Работа была выполнена качественно и в сроки!
Рекомендую, претензий к заказчику нет. Оплата в срок
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