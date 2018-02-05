AndreySep

Андрей AndreySep

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-разработчик PHP

Работаю с PHP, CSS, HTML, JS, JQUERY

Платформы: 1с-bitrix, OpenCart, WordPress

Фреймворки: Laravel, Symphony, Yii, Slim

Опыт разработки более 5 лет.

Так же работаю с самописами.

Хорошо разбираюсь в чужом коде.

Недорого.

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelHTMLCSSjQueryБитриксYii
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
art-lemin
Артём 
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
4 года назад
Перенести контент со старого сайта на новый сайт на Битрикс
Хороший исполнитель, сделал всё очень оперативно.
Чёткое тз и быстрая связь
Ответный отзыв
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Исправить баг в форме на сайте
Сделано быстро четко без проблем, всем доволен.
Задача поставлена ясно, оплата пришла сразу после завершения задачи.
Ответный отзыв
Rourke
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Решить проблему неправильного отображения цен на сайте на Битриксе
Всем рекомендую Андрея как специалиста своего дела! Будем сотрудничать и в будущем.
Ответственная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Bitrix корзина и форомление заказа
Хороший исполнитель, старается вносить правки максимально быстро, если будете дадите сразу же чёткое ТЗ с подробным описанием того что нужно, то сделает всё идеально. Думаю что ещё посотрудничаем.Спасибо
Ответственный заказчик Оплата в срок
Ответный отзыв
AlekseyBannikov
Алексей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Тема Wordpress и Woocommerce правка
Спасибо, большое! Все быстро, без проблемно и качественно!
Четкое ТЗ и своевременная оплата, рекомендую
Ответный отзыв