Я против войны в Украине!
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$60
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- Интеграция шаблона в 1С-Битрикс87 просмотров
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
4 года назад
Хороший исполнитель, сделал всё очень оперативно.
Ответный отзыв
Чёткое тз и быстрая связь
$15
10 баллов
4 года назад
Сделано быстро четко без проблем, всем доволен.
Ответный отзыв
Задача поставлена ясно, оплата пришла сразу после завершения задачи.
$30
10 баллов
5 лет назад
Всем рекомендую Андрея как специалиста своего дела! Будем сотрудничать и в будущем.
Ответный отзыв
Ответственная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую
$40
10 баллов
5 лет назад
Хороший исполнитель, старается вносить правки максимально быстро, если будете дадите сразу же чёткое ТЗ с подробным описанием того что нужно, то сделает всё идеально. Думаю что ещё посотрудничаем.Спасибо
Ответный отзыв
Ответственный заказчик Оплата в срок
$5
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, большое! Все быстро, без проблемно и качественно!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ и своевременная оплата, рекомендую