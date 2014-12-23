ryssia

Ванина ryssia

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Калькулятор цены товара для магазина на вордпресс
WordPress
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую
Очень понравилось работать с Олегом: быстро, качественно, все в точности с нашим тз. буду обращаться.
Ответный отзыв