Добрый день! есть макеты 12 страниц. нужно сделать адаптивную верстку и интегрировать в вордпресс. подключить онлайн-оплату курсов (ликпей) и спрограммировать один тест. остальное тестирование, личный кабинет пока не нужно. Макет здесь ...