Добрый день! Необходимо сделать аналог сайта http://www.wok-n-roll.ru Ваши сроки и цена?
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! требуется перенести с одного нашего сайта вордпресс на другой готовую интерактивную карту http://dominoni.ru/world_dominoni/ Укажите Ваши сроки и стоимость.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! необходимо написать слайдер, как на картинке. макет есть. работать должен, как аналогичный на http://stroyfond.ru/ также, должен работать на сайте вордпресс, на мобильных устройствах. укажите, пожалуйста, ...Закрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать макет, верстка нужна адаптивная, обязательно под ретину. Всего 8 страниц, макеты с разрешением от 320 до 1600. Прошу вас оценить сроки и стоимость работы. ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! есть сверстанные макеты страниц сайта на вордпресс. необходимо спрограммировать отзывы и календарь событий соответственно ТЗ. Макеты страниц и ТЗ в приложении. Ознакомтесь, пожалуйста, внимательно с ТЗ, и называйте свои ...Закрыт9 лет назад
Добрый день! есть макеты 12 страниц. нужно сделать адаптивную верстку и интегрировать в вордпресс. подключить онлайн-оплату курсов (ликпей) и спрограммировать один тест. остальное тестирование, личный кабинет пока не нужно. Макет здесь ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужен создать сайт-каталог учебных курсов и учебных центров на вордпресс. На сайте должен быть кабинет пользователя - учебного центра. 1) Главная страница каталога (авозможно и всего сайта) ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! нашей компании необходимо установить на сайт rustler.com.ua облачную программу поиска аренды помещения (не уверена, как правильно это назвать), как здесь Dom.ria.ua и здесь mesto.ua готовы рассмотреть Ваши ...Закрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется переверстать шапку сайта http://okhealth.ru/ в соответствии с макетом (прикреплен) что нужно сделать: увеличить высоту шапки и поменять картинку в фоне, поменять лого, добавить значки соцсетей переверстать ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! необходимо сделать сайт похожий по функционалу http://newpetergof.ru/ Предлагайте Ваши цены и сроки. Спасибо!Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется добавить на сайт WordPress следующий магазин: Цена товара формируется на основании выбора определенных свойств: цвет, длина, высота, глубина. цвет и глубина выбираются из заданных. длина и высота - вбивается ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад