Создание сайтов, программирование, адаптивная верстка
Услуги
- Кроссбраузерная адаптивная верстка с использованием HTML5, CSS3
- Верстка под CMS Wordpress
- Создание плагинов под CMS Wordpress
- Создание сайтов на Wordpress
- Создание сайтов с использованием ASP.NET MVC
- Программирование на JS
- Программирование на PHP
- Программирование на C#
HTML(5), CSS(3), JS, jQuery, Photoshop, PHP, Wordpress, C#, .NET, ASP.NET MVC, EntityFramework, MySQL, SqlServer
Контакты
skype: gontrv
email: [email protected]
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$60
9 баллов
8 лет назад
Цена-Качество-Сроки выше ожидаемого.
Ответный отзыв
Всегда на связи , оплата без вопросов, приятно было работать!
$15
2 балла
8 лет назад
HTMLWordPress
Прошло 5 дней. Так и не увидел результата.
Ответный отзыв
Ответил человеку на следующий день после принятия заявки, что я не справляюсь с задачей, и не в состоянии ее выполнить, но как оказалось он упорно продолжал ждать.
$25
10 баллов
9 лет назад
HTML
Сотрудничеством очень доволен! Все сделано на высоком уровне. Александр, большое Вам спасибо.
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача, отличная оперативность, приятно работать такими людьми как Максим!
$20
10 баллов
9 лет назад
HTML
Александр, отличный верстальщик. Сделал все грамотно, адаптивно, под все браузеры. Работой доволен на 100%. Рекомендую С уважением, Евгений Варава
Ответный отзыв
Отлично поставленное ТЗ, своевременная оплата, приятно работать с таким заказчиком! Рекомендую!
$15
10 баллов
9 лет назад
сделано все отлично буду обращатся
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата, приятно работать с такими людьми как Руслан Рекомендую!
HTML-верстка
6 отзывов(-1)
$5/час
от $20от 1 дня
#630