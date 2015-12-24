AlexGontrv

Александр AlexGontrv

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание сайтов, программирование, адаптивная верстка

   ﻿Услуги

  • Кроссбраузерная адаптивная верстка с использованием HTML5, CSS3
  • Верстка под CMS Wordpress
  • Создание плагинов под CMS Wordpress
  • Создание сайтов на Wordpress
  • Создание сайтов с использованием ASP.NET MVC
  • Программирование на JS
  • Программирование на PHP
  • Программирование на C#
   Скилы

   

HTML(5), CSS(3), JS, jQuery, Photoshop, PHP, Wordpress, C#, .NET, ASP.NET MVC, EntityFramework, MySQL, SqlServer

   Контакты

   skype: gontrv

   email: [email protected]

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Отзывы заказчиков

bearwm
25 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
9 баллов
8 лет назад
Нужно сверстать сайт
Цена-Качество-Сроки выше ожидаемого.
Всегда на связи , оплата без вопросов, приятно было работать!
Ответный отзыв
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
2 балла
8 лет назад
Сграбить HTML шаблон
HTMLWordPress
Прошло 5 дней. Так и не увидел результата.
Ответил человеку на следующий день после принятия заявки, что я не справляюсь с задачей, и не в состоянии ее выполнить, но как оказалось он упорно продолжал ждать.
Ответный отзыв
nmaximum
Максим 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга + страницы с ценами
HTML
Сотрудничеством очень доволен! Все сделано на высоком уровне. Александр, большое Вам спасибо.
Хорошо поставленная задача, отличная оперативность, приятно работать такими людьми как Максим!
Ответный отзыв
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка 4-х страниц (Html 5)
HTML
Александр, отличный верстальщик. Сделал все грамотно, адаптивно, под все браузеры. Работой доволен на 100%. Рекомендую С уважением, Евгений Варава
Отлично поставленное ТЗ, своевременная оплата, приятно работать с таким заказчиком! Рекомендую!
Ответный отзыв
ruslannet
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Адаптивное меню для сайта
сделано все отлично буду обращатся
Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата, приятно работать с такими людьми как Руслан Рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
6 отзывов(-1)
$5/час
от $20от 1 дня
#630