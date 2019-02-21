Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Promo для instagramm96 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
5 лет назад
Семён, большое Вам спасибо за качественно выполненную работу, за профессионализм и оперативность! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, отлично поставлена задача, с оплатой никаких проблем, постоянная связь и вежливое общение. Рекомендую всем! Отличный работодатель!