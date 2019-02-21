RoadRoller

Семён Лисицын RoadRoller

 
23 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтаж

Занимаюсь видеомонтажом, опыт работы есть, креативный.

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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
nmaximum
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Монтаж видеоролика по тз
Семён, большое Вам спасибо за качественно выполненную работу, за профессионализм и оперативность! Всем рекомендую!
Сотрудничеством доволен, отлично поставлена задача, с оплатой никаких проблем, постоянная связь и вежливое общение. Рекомендую всем! Отличный работодатель!
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