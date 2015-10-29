Верстка сайта

Ищем хорошего верстальщика для верстки большого проекта (работа приблизительно на 1,5 месяца). Кандидат должен соотвествовать следующим требованиям: -Опыт верстки от 2-х лет. -Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз") -Умение делать адаптивную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо качественно сверстать сайт, требования - "perfect pixel".
Выбор исполнителя по действующему в сети портфолио.
Сроки сжаты. Верстать нужно уже сегодня-завтра.
Новичков прошу не беспокоить меня.
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