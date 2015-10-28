Сверстать лейдинг, натянуть на ДРУПАЛ

1) Нужно копию одностраничного сайта вот этого: http://rolexes.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=14555550&utm_content=1254341975&utm_term=купить%20часы%20скелетон%20копии но картинки вставить вот с этого сайта: http://timesskeleton.apishops.ru Т е заточить одностаничник Ролекс под Скелетон 2) объяснить мне как потом самой поменять/вставить видео и телефоны на сайте