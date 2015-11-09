Собрать и сверстать html-форму

Нужно сделать заготовку html-формы для фильтра аксессуаров в интернет-магазине.

Форма со сворачивающимися списками, скрываемыми элементами, окном пред.выборки результатов.

html+css+js

При реализации будет доступ к серверу и модуль cms куда нужно будет дописать код.

По готовности наши программисты подключат форму к логике выборки товаров.

По хорошему, хотелось бы использовать по максимуму те скрипты, что уже подключены к проекту. А стили прописать так, чтобы они не конфликтовали с существующей версткой.

http://shot.qip.ru/00EEj8-4A3UbvUvs/

Вы учтите, что мне нужна рабочая форма, где можно:

- сворачивать и разворачивать элементы

- определять список видимых чек-боксов в блоке, а остальных показывать по клику

- цвета должны иметь текстовые подсказки при наведении, при клике добавлять красный бордер к активному элементу

- тип - туда добавить чек-боксы

- совместимость - добавить 3 радио-кнопки

- сбросить все - должно работать - очищать список выбранных значений

- при каждом выборе нужно выводить всплывающее окно с " Выбрано моделей Х", показать - ссылка #