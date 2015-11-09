Собрать и сверстать html-форму

Необходимо сделать копию сайта и разместить на новом хостинге. Сайт - http://ifrade.com/ Рассмотрим с CMS и без нее
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать заготовку html-формы для фильтра аксессуаров в интернет-магазине.
Форма со сворачивающимися списками, скрываемыми элементами, окном пред.выборки результатов.
html+css+js
При реализации будет доступ к серверу и модуль cms куда нужно будет дописать код.
По готовности наши программисты подключат форму к логике выборки товаров.
По хорошему, хотелось бы использовать по максимуму те скрипты, что уже подключены к проекту. А стили прописать так, чтобы они не конфликтовали с существующей версткой.
http://shot.qip.ru/00EEj8-4A3UbvUvs/
Вы учтите, что мне нужна рабочая форма, где можно:
- сворачивать и разворачивать элементы
- определять список видимых чек-боксов в блоке, а остальных показывать по клику
- цвета должны иметь текстовые подсказки при наведении, при клике добавлять красный бордер к активному элементу
- тип - туда добавить чек-боксы
- совместимость - добавить 3 радио-кнопки
- сбросить все - должно работать - очищать список выбранных значений
- при каждом выборе нужно выводить всплывающее окно с " Выбрано моделей Х", показать - ссылка #
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