Сделать копию одностраничного сайта, но поменять картинки

надо скопировать функционал сайта - case2.best-gooods.ru чтобы был весь функционал: выбор модели телефона, набор текста надписи на телефоне и это отображалось в окошке, смена цвета фона, если меняешь цвет фона то и цвет букв меняется автоматически - [url=https://yadi.sk/i/snDsdaPwjzmkn]https://yadi.sk/i/snDsdaPwjzmkn[/url] и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Нужно копию одностраничного сайта вот этого: http://rolexes.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=14555550&utm_content=1254341975&utm_term=купить%20часы%20скелетон%20копии
но картинки вставить вот с этого сайта:
http://timesskeleton.apishops.ru
Т е заточить одностаничник Ролекс под Скелетон
2) объяснить мне как потом самой поменять/вставить видео и телефоны на сайте
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