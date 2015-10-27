Сделать аналогичный сайт

HTML-версткаЗакрыт6 заявок207 просмотров
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надо скопировать функционал сайта - case2.best-gooods.ru

чтобы был весь функционал:

выбор модели телефона, набор текста надписи на телефоне и это отображалось в окошке, 

смена цвета фона, если меняешь цвет фона то и цвет букв меняется автоматически -

https://yadi.sk/i/snDsdaPwjzmkn  и https://yadi.sk/i/a-iPu725jzmrv 

выбор цвета фона был доступен для каждой модели телефона.

Еще нужно слева и справа добавить фотки звезд отсюда - http://bazuza.ru/chehol-dlya-iphone-imennoy-familnyy.html

слева Бузова и Шнур, справа Хилькевич и Смэш 

форму заказа можно сделать короче. 

И хорошо бы чтобы текст надписи набирался таким же шрифтом - https://yadi.sk/i/mARrT2-mk3ek6

8 лет назад
pawellcom
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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