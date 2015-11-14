Написать стили для личного кабинета OpenCart

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поправить стили и/или подправить код шаблона на страницах личного кабинета.
Движок ocStore 1.5. Код шаблона передам вам архивом.
Страниц 5-6, все однотипные (кто знает движок, быстро разберется).
Страница для примера где косяки - beautyelixir. ru/create-account/ (Зарегистрируйтесь, чтобы остальные посмотреть, либо пишите в лс, дам логин-пароль.)
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