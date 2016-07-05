Настройка целей для метрики на сайте.

$250
HTML-версткаЗавершен3 заявки124 просмотра
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Нужно на сайте настроить цели для метрики на формы (постоплата).  

8 лет назад
SI-IUREG
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$5
1 день
Все было сделано как нужно. Буду обращаться ещё))
Сотрудничество прошло успешно, рекомендую как ответственного заказчика.
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