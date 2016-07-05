Настройка целей для метрики на сайте.

Адаптивная страница в один экран + добавление скриптов, если можете реализовать (ползунок фильтра цены и т.д.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на сайте настроить цели для метрики на формы (постоплата).
- Похожие заказы
- HTML-верстка74 заявкиЗакрыт8 лет назад
Привести главную страницу шаблона для OpenCart вида [url=http://demo.xds.by/coloring/opencart_2.0.x/]http://demo.xds.by/coloring/opencart_2.0.x/[/url] к макету Главная страница.jpeg.(макет сделан в виде сравнения двух главных страниц – имеющуюся сейчас и необходимую получить в конце). Список всех необходимых изменений указан в ТЗ.Завершен8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые исполнители. Требуется ваша помощь. Дизайн лендинга готов, необходима верстка. Есть также подробное ТЗ. Допустимы предложения по оживлению (подмигивание кнопок, анимация).Закрытнет даты
Добрый день. Есть проект - нужно адаптивно сверстать сайт. Вот jpg макетов (psd тоже есть): [url=https://yadi.sk/d/PGyNSv8Ck3X4R]https://yadi.sk/d/PGyNSv8Ck3X4R[/url] 1) Полностью адаптивная верстка (до 320 px) 2) Использование SASS, SCSS или LESS 3) Необходимо будет разбивать стили на файлы (main, footer, header, menu, и ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Верстка шаблона для доски объявлений на движке Oxyclassifieds, современный и стильный дизайн.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Надо нарезать и сверстать 12 страниц из исходников (psd). Пример одной страницы в приложении. Исходники отправлю исполнителю.Завершен8 лет назад
- $120
Доработать вёрстку и новые страницы, срочно, готова часть главной страницы, на базе её требуется доверстать остальные ,справится требуется сегодня до завершения рабочего дня, вёрстка адаптивная. Бюджет 120$, оплата строго без авансов, пишите ваши скайпыHTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать лендинг (ПК+мобильная версия)Завершен8 лет назад
Пациент: my-treasure (точка) ru ТЗ по правкам в приложении. Изменения: 1. [b]Изменить размер карточек товаров в общем списке. Сделать крупнее - 3 в ряд, а не 4.[/b] Вот так, примерно. Расстояние между карточками поменьше. Фото товаров хотелось бы изменить ...Завершен8 лет назад