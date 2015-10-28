Изменение главной страницы шаблона Opencart

HTML-версткаЗавершен7 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привести главную страницу шаблона для OpenCart вида http://demo.xds.by/coloring/opencart_2.0.x/  к макету Главная страница.jpeg.(макет сделан в виде сравнения двух главных страниц – имеющуюся сейчас и

необходимую получить в конце). Список всех необходимых изменений указан в ТЗ.

OpenCart
8 лет назад
Anton98
Антон 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
DarkAvenger
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Благодарю Алексея за высокое качество работы, ответственный подход к деталям и соблюдение сроков проекта.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Четко поставленная задача, быстрое принятие и оплата. Рекомендую!!!
  • Похожие заказы

  • Исправить ошибки в верстке

    Есть сайт на Wordpress, заточенный под интернет-магазин через плагин WooCommerce. Требуется доработать верстку сайта и внедрить несколько решений по WooCoomercе. Подробнее: 1) В шаблоне присутствует очень много лишних служебных заголовков. Например вот такие (то что выделено - находится в Н2-Н5) [url=http://take.ms/aeMhs]http://take.ms/aeMhs[/url] [url=http://take.ms/rwBoH]http://take.ms/rwBoH[/url] [url=http://take.ms/R3A7J]http://take.ms/R3A7J[/url] [url=http://take.ms/3ij3w]http://take.ms/3ij3w[/url] [url=http://take.ms/6sFeX]http://take.ms/6sFeX[/url] [url=http://take.ms/muh1A]http://take.ms/muh1A[/url] Все ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    Здравствуйте, уважаемые исполнители. Требуется ваша помощь. Дизайн лендинга готов, необходима верстка. Есть также подробное ТЗ. Допустимы предложения по оживлению (подмигивание кнопок, анимация).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Адаптивная верстка сайта

    Добрый день. Есть проект - нужно адаптивно сверстать сайт. Вот jpg макетов (psd тоже есть): [url=https://yadi.sk/d/PGyNSv8Ck3X4R]https://yadi.sk/d/PGyNSv8Ck3X4R[/url] 1) Полностью адаптивная верстка (до 320 px) 2) Использование SASS, SCSS или LESS  3) Необходимо будет разбивать стили на файлы (main, footer, header, menu, и ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать вёрстку и новые страницы, срочно

    $120

    Доработать вёрстку и новые страницы, срочно, готова часть главной страницы, на базе её требуется доверстать остальные ,справится требуется сегодня до завершения рабочего дня, вёрстка адаптивная. Бюджет 120$, оплата строго без авансов, пишите ваши скайпы

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макета

    $20

    Здравствуйте.  Необходимо сверстать просто макет. сайт визитка магазина по продаже мебели, 3 страници, фиксированной ширины. Исходники отправлю кандидату.

    HTML-верстка45 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить верстку ocStore (адаптив)

    Пациент: my-treasure (точка) ru ТЗ по правкам в приложении. Изменения: 1.      [b]Изменить размер карточек товаров в общем списке. Сделать крупнее - 3 в ряд, а не 4.[/b] Вот так, примерно. Расстояние между карточками поменьше. Фото товаров хотелось бы изменить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад