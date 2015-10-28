Изменение главной страницы шаблона Opencart

Адаптивная страница в один экран + добавление скриптов, если можете реализовать (ползунок фильтра цены и т.д.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привести главную страницу шаблона для OpenCart вида http://demo.xds.by/coloring/opencart_2.0.x/ к макету Главная страница.jpeg.(макет сделан в виде сравнения двух главных страниц – имеющуюся сейчас и
необходимую получить в конце). Список всех необходимых изменений указан в ТЗ.
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