Изменение главной страницы шаблона Opencart

Привести главную страницу шаблона для OpenCart вида http://demo.xds.by/coloring/opencart_2.0.x/ к макету Главная страница.jpeg.(макет сделан в виде сравнения двух главных страниц – имеющуюся сейчас и

необходимую получить в конце). Список всех необходимых изменений указан в ТЗ.