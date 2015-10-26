Исправить ошибки в верстке

Здраствуйте нужно доделать тему водрпресс. Сайт сам здесь fp.uz.ua/vet_klinik/ ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1U-jZY2rCY2mCHSR6F1SrJkmd6keNpAigPFz0Bd6-au0/edit?usp=sharing В заявке хочу увидеть СРОКИ и ЦЕНУ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Wordpress, заточенный под интернет-магазин через плагин WooCommerce.
Требуется доработать верстку сайта и внедрить несколько решений по WooCoomercе.
Подробнее:
1) В шаблоне присутствует очень много лишних служебных заголовков.
Например вот такие (то что выделено - находится в Н2-Н5)
Все названия виджетов, рубрик, товаров, названий, комментариев и прочего
сделать визуально такими как и есть (с такими же шрифтами, отступами и
тд,) только не в Н2-Н5, а через span либо p, div.
на блоге в одиночной записи сделать заголовок с Н2 в Н1
http://beta.mega-elki.com.ua/etiam-laoreet-sem-eget-eros-rhoncus-3
2) Почистить шаблон от лишнего кода и оптимизировать скорость загрузки сайта как десктопной, так и мобильной версии (чтоб https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru выдавал от 88%)
+ еще несколько незначительных доработок.
В комментариях пишите свою цену и сроки выполнения проекта. Так же
предоставьте свои выполненные проекты с внедрением WooCoomerce.
При выборе исполнителя предпочтение будет отдаваться человеку с наименьшей ценой.
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