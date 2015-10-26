Исправить ошибки в верстке

Есть сайт на Wordpress, заточенный под интернет-магазин через плагин WooCommerce.

Требуется доработать верстку сайта и внедрить несколько решений по WooCoomercе.

Подробнее:

1) В шаблоне присутствует очень много лишних служебных заголовков.

Например вот такие (то что выделено - находится в Н2-Н5)

http://take.ms/aeMhs

http://take.ms/rwBoH

http://take.ms/R3A7J

http://take.ms/3ij3w

http://take.ms/6sFeX

http://take.ms/muh1A

Все названия виджетов, рубрик, товаров, названий, комментариев и прочего

сделать визуально такими как и есть (с такими же шрифтами, отступами и

тд,) только не в Н2-Н5, а через span либо p, div.

на блоге в одиночной записи сделать заголовок с Н2 в Н1

http://beta.mega-elki.com.ua/etiam-laoreet-sem-eget-eros-rhoncus-3

2) Почистить шаблон от лишнего кода и оптимизировать скорость загрузки сайта как десктопной, так и мобильной версии (чтоб https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru выдавал от 88%)

+ еще несколько незначительных доработок.

В комментариях пишите свою цену и сроки выполнения проекта. Так же

предоставьте свои выполненные проекты с внедрением WooCoomerce.

При выборе исполнителя предпочтение будет отдаваться человеку с наименьшей ценой.