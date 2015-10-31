Верстка лендинга

Проект сделан наполовину, необходимо доделать. Верстка адаптивная, bootstrap. Осталась часть, в которой нужно будет хорошее знание javascript'а и большой опыт в html5/css3. Задание покажу подходящим кандидатам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать лендинг (комп+моб версия)
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