Сделать вёрстку адаптивной / адаптивную вёрстку с нуля

$55
HTML-версткаЗавершен11 заявок192 просмотра
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Нужно сделать существующую вёрстку 8-и страниц - адаптивной, кроссбраузерной и валидной, либо сделать вёрстку с нуля. (Если вёрстка будет сделана с нуля, нужно будет сделать интеграцию верстки в уже существующую тему WordPress.

Бюджет: 3 500 руб (WMR), по результату (предыдущий исполнитель выполнил верстку, но не совсем качественно по часть адаптации. Поэтому и нужно доделывать.)

Сроки: 3 дня

За дополнительную цену нужно будет сделать одно небольшое изменение в шапке.

Детали в ЛС потенциальному исполнителю.

8 лет назад
InfiniX
27 летРумыния
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
TurchenkoPV
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
3 дня
Приятно было сотрудничать. На связи постоянно, отвечает на сообщения сразу. Работает до самого конца проекта и не возникает по-поводу дополнительных задач. Свои возможности знает, искренен. Общаться и работать с ним легко и приятно.
Большое спасибо за предоставленную работу! Задача была поставлена четко и любые отступления дополнительно оплачивались; Александр постоянно находился на связи и всегда вовремя реагировал на любые вопросы; Оплата проведена в срок и в полном объеме. Всем рекомендую!
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