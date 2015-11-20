Сделать вёрстку адаптивной / адаптивную вёрстку с нуля

Нужно сделать существующую вёрстку 8-и страниц - адаптивной, кроссбраузерной и валидной, либо сделать вёрстку с нуля. (Если вёрстка будет сделана с нуля, нужно будет сделать интеграцию верстки в уже существующую тему WordPress.

Бюджет: 3 500 руб (WMR), по результату (предыдущий исполнитель выполнил верстку, но не совсем качественно по часть адаптации. Поэтому и нужно доделывать.)

Сроки: 3 дня

За дополнительную цену нужно будет сделать одно небольшое изменение в шапке.

Детали в ЛС потенциальному исполнителю.