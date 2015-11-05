Доделать тему Вордпресс

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно сверстать из psd и натянуть на друпал маганиз. главная меню не выпадающее при наведение на блоки с фото "доставка за один день" галерея интерьеров "кресла"стулья" подвесные светильники" накладывает черный прозрачный фон под название категории и ...