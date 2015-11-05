Доделать тему Вордпресс

Проект сделан наполовину, необходимо доделать. Верстка адаптивная, bootstrap. Осталась часть, в которой нужно будет хорошее знание javascript'а и большой опыт в html5/css3. Задание покажу подходящим кандидатам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте нужно доделать тему водрпресс.
Сайт сам здесь fp.uz.ua/vet_klinik/
ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1U-jZY2rCY2mCHSR6F1SrJkmd6keNpAigPFz0Bd6-au0/edit?usp=sharing
В заявке хочу увидеть СРОКИ и ЦЕНУ.
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