Верстка макета

$20
HTML-версткаЗакрыт45 заявок419 просмотров
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Здравствуйте. 

Необходимо сверстать просто макет. сайт визитка магазина по продаже мебели, 3 страници, фиксированной ширины.

Исходники отправлю кандидату.

8 лет назад
guest_14458878077742
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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