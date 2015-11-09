Верстка web-страниц из эскизов

HTML-версткаЗавершен15 заявок256 просмотров
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Надо нарезать и сверстать 12 страниц из исходников (psd). Пример одной страницы в приложении.

Исходники отправлю исполнителю.

8 лет назад
dkorovin
Дмитрий 
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sly_imp
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов(-3)
8 лет назад
$40
2 дня
Быстро обсудили ТЗ заказа. Татьяне не пришлось объяснять, т. к. она лучше меня знает как и что надо делать для верстки страниц! :-) Работа была выполнена быстрее, чем договаривались, и за это отдельное спасибо! Программист уже делает сайт на базе сверстанных Татьяной страниц. Замечаний к верстке не было, значит Татьяна выполнила работу качественно и в срок.
Дмитрий отличный заказчик. С самого начала сотрудничества было полное взаимопонимание. С ТЗ вопросов не было. Работать было одно удовольствие. Рекомендую!
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