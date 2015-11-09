Верстка web-страниц из эскизов

Адаптивная страница в один экран + добавление скриптов, если можете реализовать (ползунок фильтра цены и т.д.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо нарезать и сверстать 12 страниц из исходников (psd). Пример одной страницы в приложении.
Исходники отправлю исполнителю.
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