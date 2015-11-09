Верстка web-страниц из эскизов

Быстро обсудили ТЗ заказа. Татьяне не пришлось объяснять, т. к. она лучше меня знает как и что надо делать для верстки страниц! :-) Работа была выполнена быстрее, чем договаривались, и за это отдельное спасибо! Программист уже делает сайт на базе сверстанных Татьяной страниц. Замечаний к верстке не было, значит Татьяна выполнила работу качественно и в срок.