Адаптивная верстка сайта

Адаптивная страница в один экран + добавление скриптов, если можете реализовать (ползунок фильтра цены и т.д.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть проект - нужно адаптивно сверстать сайт.
Вот jpg макетов (psd тоже есть):
https://yadi.sk/d/PGyNSv8Ck3X4R
1) Полностью адаптивная верстка (до 320 px)
2) Использование SASS, SCSS или LESS
3) Необходимо будет разбивать стили на файлы (main, footer, header, menu, и т.д.)
4) Требуется только вёрстка без скриптов и натяжки
5) Объём работ: около 10 разных страниц
6) Необходима валидная верстка.
7) Кросбраузерная верстка.
Если сработаемся, то буду постоянно давать проекты в работу.
Сориентируйте по ЦЕНЕ и СРОКАХ ?
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