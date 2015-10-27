Адаптивная верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт20 заявок349 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Есть проект - нужно адаптивно сверстать сайт.

Вот jpg макетов (psd тоже есть):

https://yadi.sk/d/PGyNSv8Ck3X4R

1) Полностью адаптивная верстка (до 320 px)

2) Использование SASS, SCSS или LESS 

3) Необходимо будет разбивать стили на файлы (main, footer, header, menu, и т.д.) 

4) Требуется только вёрстка без скриптов и натяжки 

5) Объём работ: около 10 разных страниц 

6) Необходима валидная верстка.

7) Кросбраузерная верстка.

Если сработаемся, то буду постоянно давать проекты в работу.

Сориентируйте по ЦЕНЕ и СРОКАХ ?

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
8 лет назад
segediyevgen
Евгений 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Исправить ошибки в верстке

    Есть сайт на Wordpress, заточенный под интернет-магазин через плагин WooCommerce. Требуется доработать верстку сайта и внедрить несколько решений по WooCoomercе. Подробнее: 1) В шаблоне присутствует очень много лишних служебных заголовков. Например вот такие (то что выделено - находится в Н2-Н5) [url=http://take.ms/aeMhs]http://take.ms/aeMhs[/url] [url=http://take.ms/rwBoH]http://take.ms/rwBoH[/url] [url=http://take.ms/R3A7J]http://take.ms/R3A7J[/url] [url=http://take.ms/3ij3w]http://take.ms/3ij3w[/url] [url=http://take.ms/6sFeX]http://take.ms/6sFeX[/url] [url=http://take.ms/muh1A]http://take.ms/muh1A[/url] Все ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    Здравствуйте, уважаемые исполнители. Требуется ваша помощь. Дизайн лендинга готов, необходима верстка. Есть также подробное ТЗ. Допустимы предложения по оживлению (подмигивание кнопок, анимация).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Доработать вёрстку и новые страницы, срочно

    $120

    Доработать вёрстку и новые страницы, срочно, готова часть главной страницы, на базе её требуется доверстать остальные ,справится требуется сегодня до завершения рабочего дня, вёрстка адаптивная. Бюджет 120$, оплата строго без авансов, пишите ваши скайпы

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макета

    $20

    Здравствуйте.  Необходимо сверстать просто макет. сайт визитка магазина по продаже мебели, 3 страници, фиксированной ширины. Исходники отправлю кандидату.

    HTML-верстка45 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить верстку ocStore (адаптив)

    Пациент: my-treasure (точка) ru ТЗ по правкам в приложении. Изменения: 1.      [b]Изменить размер карточек товаров в общем списке. Сделать крупнее - 3 в ряд, а не 4.[/b] Вот так, примерно. Расстояние между карточками поменьше. Фото товаров хотелось бы изменить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Html-верстка

    нужно сверстать макеты сайта с каталогом товаров макеты для оценки: https://www.dropbox.com/sh/2s3o4la1fj7rzdg/AAAexZ_rZ8tHXUlZMu87l9cYa?dl=0 для обсуждения подробностей лучше писать в skype (в профиле)

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад