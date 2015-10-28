Подправить верстку WP (Согласно макетам psd) и сверстать моб. версию

Есть сайт на WP, нужно сверстать дополнительные блоки, а так же сверстать мобильную версию согласно макетам psd.

Укажите ваш опыт, применую стоимость и время работы.

Обязательно ваши работы с мобильными версиями (адаптивным дизайном).

Более деятельное ТЗ отправлю потенциальному исполнителю.