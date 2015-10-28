Срочно нужна адаптивная верстка 7 страничек сайта Привет в приложении.надо вчера надо вчера
Подправить верстку WP (Согласно макетам psd) и сверстать моб. версию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WP, нужно сверстать дополнительные блоки, а так же сверстать мобильную версию согласно макетам psd.
Укажите ваш опыт, применую стоимость и время работы.
Обязательно ваши работы с мобильными версиями (адаптивным дизайном).
Более деятельное ТЗ отправлю потенциальному исполнителю.
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