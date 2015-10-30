Поправить верстку кнопок

HTML-версткаЗавершен14 заявок202 просмотра
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Надо сделать так, что бы 2 кнопки нормально выглядели на всех разрешениях экрана. Сейчас с этим проблема. Ищу человека кто разово сможет мне помочь с этим.

8 лет назад
BrutalRebel
Иванов 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу!
Понятное задание, своевременная оплата. приятное общение, рекомендую.
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