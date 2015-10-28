Нужна верстка на Bootstrap

$10
HTML-версткаЗакрыт5 заявок259 просмотров
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Нужно сверстать диз состоящий из 10 страниц на Bootstrap.

Требования:

- Bootstrap 3

- Bower

- Наследование

В предложении пишите примерные расценки.

Bootstrap
8 лет назад
artemvolniy
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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