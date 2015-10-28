Верстка большого проекта

Нужно сверстать диз состоящий из 10 страниц на Bootstrap. Требования: - Bootstrap 3 - Bower - Наследование В предложении пишите примерные расценки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем хорошего верстальщика для верстки большого проекта (работа приблизительно на 1,5 месяца).
Кандидат должен соотвествовать следующим требованиям:
-Опыт верстки от 2-х лет.
-Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз")
-Умение делать адаптивную верстку.
-Хорошее понимание и знание js.
-Быть НЕ интровертом, уметь задавать вопросы если что-то непонятно и проявлять инициативу.
В ответе на проект обязательно должны быть:
-Расценки на работу.
-Прикреплены в архиве хотя пара сверстанных макетов (все файлы верстки, нам важно посмотреть ваш код).
-Перечислены технологии которыми Вы уверенно владеете и используете в работе (знакомство с React будет отдельным плюсом).
Большая просьба не забывать ни один из пунктов, обязательных для ответа.
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