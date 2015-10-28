Верстка большого проекта

Ищем хорошего верстальщика для верстки большого проекта (работа приблизительно на 1,5 месяца).

Кандидат должен соотвествовать следующим требованиям:

-Опыт верстки от 2-х лет.

-Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз")

-Умение делать адаптивную верстку.

-Хорошее понимание и знание js.

-Быть НЕ интровертом, уметь задавать вопросы если что-то непонятно и проявлять инициативу.

В ответе на проект обязательно должны быть:

-Расценки на работу.

-Прикреплены в архиве хотя пара сверстанных макетов (все файлы верстки, нам важно посмотреть ваш код).

-Перечислены технологии которыми Вы уверенно владеете и используете в работе (знакомство с React будет отдельным плюсом).

Большая просьба не забывать ни один из пунктов, обязательных для ответа.