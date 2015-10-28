Верстка большого проекта

HTML-версткаЗакрыт28 заявок655 просмотров
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Ищем хорошего верстальщика для верстки большого проекта (работа приблизительно на 1,5 месяца).

Кандидат должен соотвествовать следующим требованиям: 

-Опыт верстки от 2-х лет. 

-Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз") 

-Умение делать адаптивную верстку.  

-Хорошее понимание и знание js. 

-Быть НЕ интровертом, уметь задавать вопросы если что-то непонятно и проявлять инициативу.  

В ответе на проект обязательно должны быть: 

-Расценки на работу. 

-Прикреплены в архиве хотя пара сверстанных макетов (все файлы верстки, нам важно посмотреть ваш код). 

-Перечислены технологии которыми Вы уверенно владеете и используете в работе (знакомство с React будет отдельным плюсом). 

Большая просьба не забывать ни один из пунктов, обязательных для ответа.  

8 лет назад
Rinat_H
Ринат 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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