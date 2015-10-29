Порезка 1 внутренней страницы

HTML-версткаЗакрыт2 заявки186 просмотров
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порезать только 1 вторую страницу для сайта балпрофиль.рф - 3 полосы,  порезка в дивах, со стилями, в шапке и подвале текст только текстом!, совместимость с основными/стандартными версиями основных браузеров, дизайн резиновый,

 Стили есть.

Совместимость:

Google Chrome

Opera

Firefox

MSIE

срочность 3–4 дня, обязательно доработка и уточнения после работы (привязки) программиста.

стоимость = 400 руб.

8 лет назад
elmigo
Сергей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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