Создание аналога на сайт с мобильным приложением.

HTML-версткаЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Аналог для : Яндекс Мастер / https://youdo.com/

Мобильное приложение: Android Да / Apple позже / Windows не думаю

Сайт: Да 

Ведение картотеки мастеров и портфолио: Да

Срок запуска проекта в работу: февраль 2016 год.

Для чего создан данный проект тут:

1) Определить бюджет для исполнения заказа.

2) Уточнить сроки выполнения заказа.

3) Выбрать подходящего исполнителя(ей)

8 лет назад
Azatzakaz
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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