Сайт на 1 страницу

HTML-версткаЗакрыт27 заявок277 просмотров
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Необходим сайт на одну страницу. Никаких форм отправки данных, сложных механизмов.  Мини-лендинг из одной центральной картинки, 2-3 ссылок и текстового блока. Сделать клон 1 страницы полноценного сайта, с небольшими изменениями. Страница которую необходимо клонировать - http://wforex.ru/contest 

8 лет назад
alexxey_s
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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