Верстка сайта (из PSD)

Предлагайте цену и сроки. 6 страничек. Интересует вариант с адаптивом и без адаптива. Я - не конечный заказчик. Поэтому не старайтесь " срубить" с меня по-максимуму. Сдалайте проект хорошо - будут в будущем еще заказы от ...