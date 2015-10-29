HTML вёрстка лендинга

Необходима вёрстка лендинга - http://dev.bezumie.net/full/ сегодня остальные области будут дорисованы, но суть понятна думаю)

Важное условие чтобы полосы легко можно было включить вместе с разделителем для А/Б тестов, т.е. чтобы при вырезании одной полосы всё смотрелось также гармонично.

Сроки поджимают - интересует цена.