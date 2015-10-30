Верстка Wordpress

HTML-версткаЗакрыт20 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, необходимо сделать верстку одностраничного лендинга и натяжку его на WP

WordPress
8 лет назад
jozeff
Руслан 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстка psd макет на opencart + добавление нужных модулей

    Доброго всем дня. Нужно сверстать готовый макет на рабочий сайт.  Все функционал дизайн должен работать.  https://yadi.sk/d/vpUCfkurjzxrK Прошу ознакомиться с макет прежде чем писать предложения.  Опыт работы с opencart, обязательно!  Приступить нужно в течение 3х дней.  СРОКИ И ЦЕНЫ УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПЛАТА:  ПРЕДОПЛАТА 50% ОСТАЛЬНОЕ ...

    OpenCart
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внести изменения в верстку

    Сайт на simplacms готовый и работает Есть некоторые переделки дизайна, отображены на макете На нем структура точно такая же осталась, поменялись цвета и картинки, шрифты Работы немного Бюджет до 2000 рублей

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка + фронтэнд скрипты

    Требуется валидная верстка мобильной версии по дизайн-макету + внедрение скриптов. Сроки сжатые, но обсуждаемые. Пишите в скайп, скину ТЗ и макет.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптимизация CSS-кода

    Есть готовое веб-приложение, написанное на Java. После программистов осталось много нехорошего CSS-кода. Часть стилей осталась на страницах, часть стилей перекрывает друг друга. Местами для одних и тех же элементов прописаны разные стили. В общем, нужно всё ...

    CSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить версту страницы (обычный HTML)

    Если две уже сверстанные страницы с разных сайтов, на обычном HTML. Их нежно объединить в одну страницу и внести несколько изменений в верстку.Подробное ТЗ в прицепе к проекту. Срок исполнения 1-2 дня. Оплата, моментально на ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • DLE поправить верстку

    Есть сайт [url=http://myshariki.ru/]http://myshariki.ru/[/url] при проверке которого в [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] выдается странный скриншот (как видит сайт google, прикрепляю во вложении). Видимо у сайта проблемы с версткой при отображении в некоторых браузерах.... хотелось бы поправить.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • HTML вёрстка лендинга

    Необходима вёрстка лендинга - http://dev.bezumie.net/full/ сегодня остальные области будут дорисованы, но суть понятна думаю)  Важное условие чтобы полосы легко можно было включить вместе с разделителем для А/Б тестов, т.е. чтобы при вырезании одной полосы всё смотрелось ...

    HTML
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка страницы контактов + её интеграция в WordPress

    $10

    Сверстать адаптивную кроссбраузерную страницу - "Контакты" и интегрировать её в Wordpress HTML5CSS3все Ваши скрипты в отдельном файлы.Нужно сделать адаптивность от 240PX, title h1 и т.д. Картинка приложена.Утвержденный макет со слоями в psd готов. Основные страницы сайта сверстаны и ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад