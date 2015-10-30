Верстка Wordpress

Есть 10 не сложных макетов в PSD. Их надо сверстать. Пишите в ЛС/Скайп сброшу макеты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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