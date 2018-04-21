Барельеф или карту высот по фотографии, для резки на ЧПУ... формат STL
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Имеется технический паспорт. Необходимо сделать дизайн квартиры в 3 D
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