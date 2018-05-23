3d-иллюстрации для сайта

Добрый день!

Проиллюстрировать процесс строительства пристройки к частному дому в четыре этапа.

Этап1. Фундамент и основание.

Эскиз с расположением блоков: http://ikvel.ru/tz/eskiz.jpg

Фотографии, иллюстрирующие этот этап:

http://ikvel.ru/tz/etap1-stolby.jpg (столбы должны быть круглые из трубы 108мм либо квадратные из трубы 80х80 мм)

http://ikvel.ru/tz/etap1-osnovanie.jpg (основание выглядит так, только столбы -- металлические)

Важно:

* отобразить, что столбы заглубляются на 1,5 метра, бетонируются;

* учесть, что расстояние между столбами - 1,5-2 метра;

* по возможности соблюсти пропорции

площадь пристройки - не менее 15 кв.м, размеры сторон пристройки возьмите удобные для отрисовки;

размеры столбов -- круглые 108мм или квадратные 80х80мм

размеры бруса -- 150х40 и 100х40 мм

Этап2. Каркас стен и крыши.

К первому рисунку добавляем каркас стен и крыши рисунка

Фотография для понимания, что нужно отобразить:

http://ikvel.ru/tz/etap2.jpg

Этап3. Обшивка и утепление.

Закрываем стены OSB-плитами; крышу -- профлистом. Пластиковые окна, металлическая входная дверь.

Фотография для понимания, что нужно отобразить:

http://ikvel.ru/tz/etap3.jpg

Этап4. Чистовая отделка на выбор.

Обшиваем дом отделочным материалом.

Например, сайдингом: http://www.ikvel.ru/tz/etap4.jpg

Где и как это будет размещаться на сайте

Макет: http://ikvel.ru/tz/maket.jpg

Поэтому требования:

- размер по ширине 1000px

- использовать цвета сайта, обратите внимание на оформление страницы http://xn----8sbdw7aebig4i.xn--p1ai/zabory/iz-proflista/

- исходник со слоями прислать на почту

От вас жду предложения с ценами, ориентировочным сроком выполнения, примерами работ в похожем стиле.