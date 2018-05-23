3d-иллюстрации для сайта

простой 3D шутер в один уровень , задача - пройти лабиринт, дойти до двери, нужно сделать диаграммы и определить модели, представления и контроллеры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Проиллюстрировать процесс строительства пристройки к частному дому в четыре этапа.
Этап1. Фундамент и основание.
Эскиз с расположением блоков: http://ikvel.ru/tz/eskiz.jpg
Фотографии, иллюстрирующие этот этап:
http://ikvel.ru/tz/etap1-stolby.jpg (столбы должны быть круглые из трубы 108мм либо квадратные из трубы 80х80 мм)
http://ikvel.ru/tz/etap1-osnovanie.jpg (основание выглядит так, только столбы -- металлические)
Важно:
* отобразить, что столбы заглубляются на 1,5 метра, бетонируются;
* учесть, что расстояние между столбами - 1,5-2 метра;
* по возможности соблюсти пропорции
площадь пристройки - не менее 15 кв.м, размеры сторон пристройки возьмите удобные для отрисовки;
размеры столбов -- круглые 108мм или квадратные 80х80мм
размеры бруса -- 150х40 и 100х40 мм
Этап2. Каркас стен и крыши.
К первому рисунку добавляем каркас стен и крыши рисунка
Фотография для понимания, что нужно отобразить:
Этап3. Обшивка и утепление.
Закрываем стены OSB-плитами; крышу -- профлистом. Пластиковые окна, металлическая входная дверь.
Фотография для понимания, что нужно отобразить:
Этап4. Чистовая отделка на выбор.
Обшиваем дом отделочным материалом.
Например, сайдингом: http://www.ikvel.ru/tz/etap4.jpg
Где и как это будет размещаться на сайте
Макет: http://ikvel.ru/tz/maket.jpg
Поэтому требования:
- размер по ширине 1000px
- использовать цвета сайта, обратите внимание на оформление страницы http://xn----8sbdw7aebig4i.xn--p1ai/zabory/iz-proflista/
- исходник со слоями прислать на почту
От вас жду предложения с ценами, ориентировочным сроком выполнения, примерами работ в похожем стиле.
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