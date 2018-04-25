Добавить интерактив в 3д анимацию

Добрый день.Требуется прорисовать 3D графику кухни.Имееется фото кухни с которой нужно сделать 3D графику. Цель этого задания – полуить качественную картинку кухни с хорошим ракурсом и правильно выставленным светом.Ракурс должен быть такой чтоб хорошо был видет ...
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Есть готовая 3д анимационная заставка и в нем надо добавить интерактив. 1) Сделать смещение камеры 2) Сами 3д элементы должны поворачиваться за мышкой 3) На странице будет область где нужно нажать и держать чтоб сработала анимация
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