Добавить интерактив в 3д анимацию

3D-графикаЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Есть готовая 3д анимационная заставка и в нем надо добавить интерактив.   1) Сделать смещение камеры 2) Сами 3д элементы должны поворачиваться за мышкой   3) На странице будет область где нужно нажать и держать чтоб сработала анимация

6 лет назад
Asken_
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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