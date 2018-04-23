3D графика кухни

Добрый день.Требуется прорисовать 3D графику кухни.Имееется фото кухни с которой нужно сделать 3D графику.

Цель этого задания – полуить качественную картинку кухни с хорошим ракурсом и правильно выставленным светом.Ракурс должен быть такой чтоб хорошо был видет фартук(скинали) ,пол перед кухней и обои вокруг кухни.Все это нужно для того чтоб визуально показать что для создания макета будущего фартука были использованы предметы окружающего интерьера.

https://cloud.mail.ru/public/JzSH/vxqSD2tH5

Здесь файл скинали - https://yadi.sk/mail/?hash=Obb7PH2aq%2BEm%2BMsNOmkZx4q6SkxgWXU%2BLjTj8MyDSnA%3D