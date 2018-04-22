Логотип для кальянной

$50
3D-графикаЗакрыт22 заявки270 просмотров
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Нужен логотип для кальянной с названием SMOKELAND. Хочу видеть креативный логотип, не хочу видеть классические клаьяны на нем. Больше придерживаюсь дымным оттенкам, т.е. кольца из дыма и тп.  Предпочтительнее в темных оттенках.

6 лет назад
frolbest
33 годаЧехия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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