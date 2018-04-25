Дизайн и визуализация предмета

3D-графикаЗакрыт20 заявок264 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны качественные визуализации гримерских зеркал. 

3-5 моделей с четким тз. Возможно будет рисунок от руки или наброски в скетчап.

6 лет назад
ComplexLux
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • 3д модель квартиры

    нарисовать 3д модель квартиры,  для ремонта, дизайн проект,  серия серия И209А  Сообщите цену и сроки

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Кухни в 3D

    Добрый день! Ищем исполнителей заказа на 3D моделирование. Нужна фотореалистичная визуализация кухонной мебели в интерьере. Исходный вариант фото прилагаю. Всего 10-12 кухонь. Интересуют сроки и стоимость!

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить интерактив в 3д анимацию

    Есть готовая 3д анимационная заставка и в нем надо добавить интерактив.   1) Сделать смещение камеры 2) Сами 3д элементы должны поворачиваться за мышкой   3) На странице будет область где нужно нажать и держать чтоб сработала анимация

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать визуализацию зданий

    Имеется завершенный проект в Архикаде, который уже переведен в 3ds max нужно сделать визуализацию (живую картину,) Сделать постобработку в фотошопе и врисовать людей.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен дизайнер

    нужна подобная картинка только девушкатак же в этом стиле лого самой монеты дизайнер может быть как 3д так и 2д главное чтоб соответствовало примеруи еще будет инфографика в подобном стиле

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3D графика кухни

    Добрый день.Требуется прорисовать 3D графику кухни.Имееется фото кухни с которой нужно сделать 3D графику.  Цель этого задания – полуить качественную картинку кухни с хорошим ракурсом и правильно выставленным светом.Ракурс должен быть такой чтоб хорошо был видет ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для кальянной

    $50

    Нужен логотип для кальянной с названием SMOKELAND. Хочу видеть креативный логотип, не хочу видеть классические клаьяны на нем. Больше придерживаюсь дымным оттенкам, т.е. кольца из дыма и тп.  Предпочтительнее в темных оттенках.

    3D-графика22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад